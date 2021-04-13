Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor

Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor

-Himmet Coşkun'un pazarda oynarken görüntüsü

Kemancı Karahisar Pazar Esnafı Oyun Havası Bulduk 

--Himmet Coşkun röp
--Pazarcı esnafı röp

( AFYON KARAHİSAR) -- Daha önce düğün kemancısı, pandemi sebebi ile şimdilerde pazarlarda oyun havaları oynuyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düğünlerde keman çalan mahalli sanatçı 72 yaşındaki Himmet Coşkun, pandemi nedeniyle düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oyun havası oynayarak çıkarmaya başladı.
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından düğünler yasaklanmış ve nikah merasimlerine ise sınırlama getirilmişti. Dinar ilçesinde 60 yıldır düğünlerde keman çalarak ve oyun oynayarak çıkartan Himmet Coşkun, düğünlere gidemeyince çareyi ilçe ve köy pazarlarında oynamada buldu. Hem pazar esnafını hem de pazara gelen vatandaşlara neşeli anlar yaşatan Coşkun, kendisine verilen bahşişlerle geçimini sağlamaya çalışıyor. Pandemi döneminde zorluk çektiğini belirten mahalli sanatçı Coşkun, “Bana Göçerlili mahalli sanatçı Himmet derler. Keman ve mahalli sanatçıyım. Yöremizin kısmen bölgemizin oyunları oynarım. Pandemi nedeniyle pazar yerinde oynayarak ekmeğimi kazanıyorum. Ekmek parası için oynuyorum. Çalıp çırpmıyorum. Esnaf memnun, vatandaş memnun diye konuştu.
Pazarcı esnafı moral buluyor Pazarda moral bulduklarını belirten esnaflar ise, “Bize moral oluyor. Kendisinden memnunuz. Pazarda müzik sesini duyan vatandaş müzik sesine geliyor. Müzisyen Himmet yöremizin hareketli oyunlarına kazıkları ile eşlik etmesi bize motivasyon sağlıyor” ifadelerine yer verdiler. (HK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement