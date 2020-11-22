-Şahsın yere düşmesi

-Vatandaşların bağırması



( MALATYA ) - Düğüne katılan oğlu ve annesi birer saat arayla vefat etti- Şahsın düğünde oynarken aniden yere düştüğü anlar kamerala saniye saniye görüntülendi MALATYA



- Malatya’nın Darende ilçesinde düğüne katılan anne ve oğlu birer saat arayla kalp krizinden öldü. Şahsın, düğünde oynarken yere düşüp ölmesi saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Yenice Mahallesi'nde meydana Bir yakınının düğünde oynarken, kalp krizi geçiren Mustafa Gürbüz (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünü duyan Nezik Gürbüz (78) ise bir saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İlçede yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz, oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şahsın, düğünde oynarken yere düşüp ölmesi saniye saniye görüntülendi. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı. (İHU-NA-



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