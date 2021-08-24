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Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Düğün Töreni Aydın Polis Ekipleri Direksiyon 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Polislerden görüntü
-Kaza yapan araçtan görüntü
-AFAD'tan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, katıldıkları bir düğün töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine ilerleyen Erdal Aksoy idaresindeki 06 RHG 14 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında refüje çıkarak aydınlatma lambasına çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mahmut Aksoy, Gülü Aksoy, Taylan Alevli ve Ali Ozan Aksoy yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilde bulunan ailenin katılmış oldukları bir düğün töreninden yeni çıktıkları ve evlerine gittikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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