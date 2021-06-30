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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Olay anında cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu Kaçış Irak 

-Gelin ve babasının salondan çıkışı
-Altınları çıkarması ve vermesi
-Yaşanan kavga
-Gelinin araba yumruklaması
-Muhtar ile röp
-Olay yerinden detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Dünürler kavga etti, sinir krizi geçiren gelin arabayı yumrukladı- Altınlarını bırakıp düğünden kaçan gelin kamerada İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti. Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (HP-ÖFA
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