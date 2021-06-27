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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu

Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu

Hastane önü detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Hastane Tavuklu Pilav Altın 


- Zonguldak’ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre olay Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı. Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.
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