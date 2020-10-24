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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düğünde sahtesiyle gerçek altını değiştiren dolandırıcı yakalandı

Düğünde sahtesiyle gerçek altını değiştiren dolandırıcı yakalandı

Emniyetin dış görüntüsü

Düğün Töreni Çeyrek Altın Sağlık Raporu Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Şahsın sağlık raporuna getirilmesi
-Şahsın otoya bindirilmesi
-Düğündeki güvenlik kamera görüntüsü
-Düğün görüntüsü
-Genç çiftin görüntüsü
-Konuşmalar

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir düğünde sahte altını gerçeği ile değiştiren dolandırıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay geçtiğimiz gülerde Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki düğün salonunda meydana gelmişti. Sultan ve Osman Delibaş isimli çiftin düğün törenine gelerek damadın yakını olduğunu söyleyen şahıs akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık örneği sergilemişti. Takı masasına giderek sahte çeyrek altını veren şahıs bir süre sonra tekrar takı masasına giderek, “Biz takımızı daha sonra ev görmeye gittiğimizde takacağız” diyerek gerçek çeyrek altını aldı. Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden genç çift, 1 çeyrek altının sahte olduğunu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar. Genç çift polise konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları incelemelerinde ve yaptıkları araştırmada sahte altını vererek yerine gerçeğini alan şahsın Mahmut A. olduğunu tespit etti. Adıyaman’da yakalanan şahıs sorgulamasının ardından suçunu itiraf eden şahıs adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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