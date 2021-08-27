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Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu

Düğünde oynayan yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu

Yaşlı kadının pazar torbalarıyla gelin almaya katılıp oynadığı anlar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Yaşlı Kadın Kamera En Yaşlı Kadın Kalaba Alabalık 


- Bursa'da pazardan gelen yaşlı kadın, evinin sokağındaki gelin almaya dahil olunca, ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde gerçekleşen gelin alma merasimine pazardan aldığı malzemelerle katılan yaşlı kadın renkli görüntüler ortaya çıkmasına vesile oldu. Oynayanların arasına giren kadın, kalabalıkla birlikte eğlendi. O ânlar ise kameralara yansıdı. (HG-MŞ)
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