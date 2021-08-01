Düğünde maganda kurşununun isabet ettiği adam hayatını kaybetti

-cenazenin adli tıptan çıkarılışı,

-ölen adamın sağlık fotoğrafı,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir düğünde sıkılan maganda kurşununun isabet ettiği adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Akçakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan düğünde ateşlenen tabancadan çıkan maganda kurşunu 52 yaşındaki beş çocuk babası Mesut Özoğlu'na isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan talihsiz adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mesut Özoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze aileye teslim edildi Düğünde sıkılan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bir kişi gözaltına alındı Yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatılırken, düğünün yapıldığı mahalleye gelen Jandarma ekipleri bir şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olay ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (SVY-

