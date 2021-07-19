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Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı

Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı

Olay yeri

Jandarma Düğün Töreni Alabalık Harekete Geç 

-Jandarma ekipleri
-Kalabalık

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde sokak düğününde kimliği belirsiz bir magandanın av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan bir düğün töreninde kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kişi yaraladı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı çğrenildi.Düğün ise olay nedeniyle sona erdi. Tüfeği ateşleyen şüpheliyi belirleyip, yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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