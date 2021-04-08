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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düğünde kavga çıktı, damat yaralandı

Düğünde kavga çıktı, damat yaralandı

- Olay yerinden görüntüler

Hastane Sağlık Ekibi Akalan Alabalık Polis Ekipleri 

-- Kalabalıktan görüntüler
-- Ekiplerden görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde meydana gelen kavgada damat, gelinin kardeşi tarafından bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin Anafartalar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre O.G. ile gelin F.G.'nin kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.K., düğün pastasının yanındaki bıçakla O.G.'yi bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı büyümeden ayırırken elinden yaralanan damat O.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.K. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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