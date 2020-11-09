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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza - GAZİANTEP

Düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza - GAZİANTEP

- Düğünde ateş açan kişiler - Tabancaların sergilenmesi Gaziantep 'te düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 88 bin lira cezaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düğünde havaya tabancayla ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza verildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde havaya ateş etme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirlenen 2 kişiye 44 bin 245'şer lira ceza uygulandı.Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kamera Oğlan Yazılı Açıklama Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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