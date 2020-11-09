Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı

Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı

Şüphelilerin havaya ateş etme anlarına ait görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Ya Sonra Para Cezası Akalan Oğlan Cep Telefonu 


- Gaziantep’te bir düğünde havaya ateş eden 2 maganda önce cep telefonu kameralarına ardından ise polise yakalandı. Şahıslara toplamda 88 bin 490 TL para cezası verildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacaoğlan Mahallesinde yapılan bir operasyonda havaya ateş eden 2 kişi silahlarıyla beraber yakalandı. Toplamda 88 bin 490 TL adli para cezası uygulanan şahıslara yasal işlemleri devam ediyor. (AD-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı