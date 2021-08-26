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Düğünde gülümseten şaka...Damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düğünde gülümseten şaka...Damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtı

Düğünde gülümseten şaka...Damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtı

Damadın evet demesi

Düğün Töreni İlginç Görüntü Irak Nikah Töreni Futbol 

-Şarkının açılması
-detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir nikah töreninde damat 'evet' dediği sırada arkadaşları Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.Elazığspor'da ve çeşitli kulüplerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Elazığ Belediyespor’da yardımcı antrenörlük, Kovancılarspor’da teknik sorumluluk yapan Samet Ersöz, önceki akşam düzenlenen düğün töreni ile hayatını Elif Özdemir ile birleştirdi. Genç çifti düğün törenlerine il futbol camiası, sevenleri ve aile yakınları yalnız bırakmadı.Nikah töreninde damadın 'evet' dediği sırada arkadaşları, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık ne yarar" sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yaptı. Şarkının açılması salonda misafirler arasında gülüşmelere neden oldu.
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