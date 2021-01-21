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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düğün salonunun çatısı karın ağırlığına dayanamadı

Düğün salonunun çatısı karın ağırlığına dayanamadı

Çöken çatıdan detay

( BİTLİS ) BİTLİS

Kar Yağışı 


- Bitlis’in Hizan ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan bir düğün salonunun çatısı çöktü. Hizan’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Hizan ilçesindeki bir düğün salonunun çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Taşlıpınar Mahallesi’nde bulunan Enver Öretmen’e ait düğün salonunun çatısının çökmesi sonucu büyük hasar meydana geldi. (MSA-Y)
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