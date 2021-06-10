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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı

Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı

Yıldırım düşen panodan görüntü

Sağanak Yağış Elektrik Trafosu Elektrik Akımı Yağan 

-Düğün salonunun girişinden detaylar
-Çalışanın röportajı
-Genel görüntüler

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale’de etkili olan sağanak yağışla beraber düşen yıldırım bir düğün salonunun elektrik trafosunda yangına neden oldu. Kırıkkale kent merkezinde adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur, cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintilere neden oldu. Sağanak yağış esnasında araç sürücüleri de zaman zaman zorluklar yaşadı. Düşen yıldırım elektrik panosuna isabet etti Merkez Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan bir düğün salonunun girişinde bulunan elektrik panosuna da yıldırım isabet etti. Elektrik akımı ile birlikte panoda ufak bir patlama oluşurken bir anda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Salonun boş olması ve çevrede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. "Patladıktan sonra yüksek akım tesisatımıza geçti" Düğün salonu çalışanı Yasin Kepir yaptığı açıklamada, "Yıldırım düştükten sonra teller birbirine çarptı. Telin üzerinde giden elektrik akımı patlamaya neden oldu. Patladıktan sonra yüksek akım tesisatımıza geçti. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı.
Elektrik kesildikten sonra yangını söndürdük ve itfaiye geldi. Yıldırım düştükten sonra sigortalar patladı. Elektrik akımı da trafodan kaynaklandığından kablolar yandı" ifadelerini kullandı. (KA
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