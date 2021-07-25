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Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler

Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler

Detaylar

Düğün Konvoyu Karya Kamera Gelin Arabası Cep Telefonu 

-Gelin arabasının çekiciye yüklenmesi
-Damadın şoför koltuğunda durma
-detaylar

( SAKARYA )-En mutlu günlerinde yolda kaldılar-Düğün salonuna giderken arızalanan gelin arabası çekici yardımıyla kurtarıldı SAKARYA

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün salonuna giderken yolda arızalanan gelin arabası, çekici yardımıyla kurtarıldı. Olay, D-650 karayolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin alması sonrasında düğün salonuna giden gelin arabası seyir halindeyken arızalandı. Yol ortasında kalan araç için ise çekiciden yardım istendi. Mutlu günlerinde engel tanımayan çift, çekicinin üstüne yüklenen gelin arabasıyla düğün salonuna gitti. Gelin arabasının çekiciye yüklendiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gelin arabasının çekiciye yüklenirken düğün konvoyundaki diğer kişilerin o anları kayda alması yer alıyor.
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