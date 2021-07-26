Düğün salonu önünde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Hastana acil önündeki kalabalık ve ambulanslar



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da, düğün salonun önünde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı. Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Yenimahalle 308 Sokak’ta bulunan bir düğün salonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tanıdıklarının düğününe davetli olan Y.P ile A.C, isimli kişiler, düğün salonu önünde beklerken iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Y.P ve A.C, vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslardan biri ambulansla diğeri de özel araçla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibi de saldırının yaşandığı düğün salonu önünde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

