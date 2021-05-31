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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Düğün salonu işletmecilerinin gözü açıklanacak kararlarda

- Düğün salonu işletmecilerinin gözü açıklanacak kararlarda

Salondan görüntü

-Murat Kaçar röportaj

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesi ve aşılanma oranının artması kapalı olan sektör işletmelerini sevindirdi. Diyarbakır'da özellikle düğün salonu işletmecileri, gözlerini bugün açıklanması beklenen yeni kararlara çevirdi. Diyarbakır’da 16 aylık kapanma süresince sadece 55 gün açık kalan düğün sektörü işletmecileri, umutlarını 1 Hazirana bağladı. Düğün salonları, müzisyenler, gelinlikçiler, fotoğrafçılar, pastaneciler, kına malzemesi satan işletmelerin de yer aldığı sektör hızla hazırlıklarını tamamladı. Korsan düğüncülüğün başladığı yaz sezonunda kurumsal olarak tüm tedbirini alan işletmeciler, denetimin yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak maske, mesafe ve hijyen, HES kodu gibi giriş önlemlerini aldıklarını kaydetti.

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