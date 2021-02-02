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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Düğün salonu girişindeki demir korkulukları böyle çaldılar

Düğün salonu girişindeki demir korkulukları böyle çaldılar

demir korkulukların çalınma anı,

Demir Korkuluk Korkuluk Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızların çalma anlarına ait görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te hırsızlar, bir düğün salonu girişindeki demir korkuluklar çaldı. Çalma anı kameralara yansırken polis 2 hırsızı da yakaladı. Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İncilipınar mahallesinde bulunan bir düğün salonunun girişindeki demir korkulukları çalan 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. (FP-SD-
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