Düğün salonu girişindeki demir korkulukları böyle çaldılar

- Gaziantep’te hırsızlar, bir düğün salonu girişindeki demir korkuluklar çaldı. Çalma anı kameralara yansırken polis 2 hırsızı da yakaladı. Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İncilipınar mahallesinde bulunan bir düğün salonunun girişindeki demir korkulukları çalan 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. (FP-SD-
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