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Düğün müziğine kapılan köpek böyle dans etti
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Düğün müziğine kapılan köpek böyle dans etti

Düğün müziğine kapılan köpek böyle dans etti

Köpeğin dans etmesinden görüntü

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-Köpeğin dans ederek gitmesinden görüntü

( DENİZLİ )- Düğün müziğinin ritmine kapılan köpek ilgi odağı oldu DENİZLİ

- Denizli’nin Çameli ilçesinde düğünde bir köpeğin çalınan yöresel müziğin ritmine kapılarak oynamaya başladığı görüntü sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı. Yöresel oyun müziğinin ritmiyle oynayan köpeğin o anları görüntülere yansıdı. Çameli ilçesinde bir vatandaş düğünde köpeğin yöresel müziğe eşlik ettiği o anları cep telefonuna kaydetti.
Adeta yöresel oyun oynar gibi hareket eden sokak köpeğinin ilginç hali vatandaşlar tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bir anda beğenme rekoru kırmaya başlayan köpeğin düğün müziğindeki hareketleri ilginç görüntü oluşturdu. Yavaş yavaş oynayarak giden köpek Denizli’de en çok paylaşılan görüntüler arasına girerek beğeni toplamaya devam ediyor.
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