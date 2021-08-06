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Düğün magandaları sokak ortasında havaya ateş açtı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Düğün magandaları sokak ortasında havaya ateş açtı

Düğün magandaları sokak ortasında havaya ateş açtı

-Havaya ateş açılma anı cep telefonu görüntüsü

Polis Cenin Akalan Cep Telefonu Polis Ekipleri 

--Olay anı cep telefonu görüntüsü

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da düğün sonrası sokak ortasında eğlenen magandalar, eğlencenin dozunu kaçırıp silahlarla havaya ateş açtı. Olay Osmangazi'ye bağlı Hamitler Mahallesinde meydana geldi. Düğün çıkışı eğlencenin dozunu kaçıran bir grup, sokağı trafiğe kapatarak eğlenceye devam etti. Daha sonra silahlarına sarılan grup havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan grup, bir süre daha eğlendikten sonra olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak şehir magandalarının yakalanması için çalışma başlattı. (AK-MŞ)
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