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- Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü

- Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü

Cep telefonu kamerası ile konvoya ilişkin çekilen görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Sahil Yolu Düğün Konvoyu Kamera Cep Telefonu 


- Bakırköy sahil yolunda düğün konvoyu oluşturan magandalar bütün şeritleri trafiğe kapatarak ilerledi. Şahıslar araçların camından sarkarak kendi hayatlarını da tehlikeye attı. Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Sahil Yolu’nda yaşandı. Düğün için araçlarla konvoy oluşturan trafik magandaları yolda bütün şeritleri kapatarak ilerledi ve diğer araçların geçişini zorlaştırarak trafik akışını tehlikeye soktu. Şahıslar araçların camlarından sarkarak kendi canlarını da tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (FT-DCC- Mİ-ÖFA
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