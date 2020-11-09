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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Düğün konvoyuyla trafiği engelleyip araçlarından inip halay çektiler - MERSİN

Düğün konvoyuyla trafiği engelleyip araçlarından inip halay çektiler - MERSİN

- Düğün konvoyu - Araçlarından inip yolu kesenler - Yolda müzik eşliğinde halay çekenler Düğün konvoyuyla trafiği engelleyip araçlarından inip halay çektilerMERSİN (AA) - Mersin 'de düğün konvoyu düzenleyen bir grubun trafiği kapatıp araçlarından inerek halay çekmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.Sosyal medyada yer alan videoya göre, olay Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde yaşandı.Otomobiliyle düğün konvoyunun önünde ilerleyen bir araç sürücüsü, aracını yolun ortasına park edip trafik akışını kesti.Çalınan müzikler eşliğinde oyun oynamaya başlayan araç sürücüsüne, konvoyda bulunanlar da eşlik etti.Yol ortasında halay çeken gruba, uzun kuyruklar oluşturan diğer araç sürücüleri korna çalarak uyarıda bulundu.Bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşanan duruma vatandaşlar tepki gösterdi.

Sosyal Medya Düğün Konvoyu Kamera Cep Telefonu 

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