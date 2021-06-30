Düğün konvoyunu gören hayran kaldı

--ONLARCA MOTORCUNUN KATILDIĞI DÜĞÜN KONVOYUNDAN GÖRÜNTÜ

--DAMAT HAZAR DOĞAN RÖP



( BURSA - ÖZEL)- Motosikleti gelin arabası yaptı, onlarca motorcu konvoy oluşturdu BURSA



- Bursa'da motosiklet tutkunu çift, düğünlerinde motosikletlerini düğün arabası yaptı. Çiftin onlarca motorcu arkadaşı da düğün alayına katıldı.

Motosiklet tutkunu Hazar ve Seçil Doğan çifti, tutkunu oldukları motosiklet sayesinde tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlenmeye karar verdi. Çift, düğünlerinde motosikletlerini gelin aracı yaptı. Çifttin onlarca motorcu arkadaşı da motosikletleriyle düğün alayına katıldı.

Yollarda onlarca motorcunun konvoy yaptığını gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Hasanağa Toki Konutlarından gelin alan motorcular, hep birlikte konvoy eşliğinde Nilüfer Nikah Dairesine kadar gidip, Hazar ve Seçil Doğan çiftinin mutlu ânlarında yanında oldu. Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini ifade eden Hazar Doğan, "Motosiklet hayat tarzımız. Düğümüzde gelin arabası olarak motosikleti seçtik. Sağolsunlar motorcu arkadaşlarımız da bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Motosikletlerden oluşan büyük bir düğün alayı oluşturduk" dedi.

(BRK-MŞ)

