Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler

Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler

Kavga anından cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Minibüs şoförü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası kamerada İSTANBUL

Minibüs Şoförü Yol Verme Kavgası Düğün Konvoyu Cep Telefonu Saldırı 


- Esenyurt'ta bir minibüs şoförü ile düğün konvoyu arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Minibüsün yolunu kesen düğün konvoyundaki şahıslar, şoföre tokat ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. Minibüs şoförüyle düğün konvoyu arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.
Konvoydaki şahısların minibüsün önünü kesmesiyle hararetlenen tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Araçlarından inen onlarca şahsın etrafını sardığı minibüs şoförü, tokat ve yumrukların hedefi oldu. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen kavga, konvoydaki şahısların araçlarına binmesiyle son buldu. Minibüs şoförünün konvoydaki onlarca şahsın saldırısına uğradığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a