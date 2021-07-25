Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

-Kazadan görüntü

-Özkonak köyü Muhtarı Röportaj

-Yolcudan röportaj



( MUŞ ) MUŞ



- Muş'un Varto ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Erzurum yolu üzerindeki Çallıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Özkonak köyü istikametine gitmekte olan düğün konvoyundaki bir aracın ani fren yapmasının ardında arkada bulunan dört araç bir birine çarptı. Kazada yaralanan Gülseren Kıraç (43), Rojin Kılıç (19), Zülfinaz Kıraç (71), Abdullah Kıraç (58), Kenan Karabağ (26), Sinan Karabağ (21), Abdulkerim Ataç (56) ve Şahin Ataç (54), Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

