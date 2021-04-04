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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı

Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı

kaza nedeniyle yaşanan kavga

Polis Düğün Konvoyu Trafik Kazası Alabalık 

-Kavgayı ayırmaya çalışanlar
-Polisin tarafları ayırması
-Kaza yapan araçlar
-Kalabalık
-Röportaj
-Araçların kaldırılması

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken kaza sonrası taraflar kavga etti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Tekyamaç kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyundaki araçlardan biri, tali yola girmeye çalışan başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken sürücüler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmaya konvoydakiler ile araçta bulunan diğer şahıslar da karışınca kavgaya dönüştü. Kavgayı diğer vatandaşlar ile olay yerine giden trafik polisleri daha fazla büyümeden önledi. Düğün konvoyu kısa bir süre sonra yoluna devam ederken kazaya karışan araçlar ise işlemlerinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-LO-Y)
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