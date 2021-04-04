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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

Zanlının suç aleti tüfeğiyle emniyete getirilişi

Düğün Konvoyu Akalan Kamera Araç Konvoyu Pompalı Tüfek 

-Karakola girişi
-Olayda kullanılan av tüfeğinin fotoğrafı
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Beykoz ilçesinde yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyundaki araçların birinden inip viyadük altında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Beykoz'un İshaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim viyadüğü altında yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen bir kişi, pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açmış, korku ve paniğe neden olan olay sonrası araç konvoyu yoluna devam etmişti. Viyadük altında konvoyu durdurup havaya ateş eden şüpheli ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zanlının eşkalini belirledi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, araştırmalarda failin A.Y. adlı bir kişi olduğunu tespit etti. Konvoyda ateş eden A.Y., olay anında kullandığı av tüfeği ile birlikte aynı gün gece saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Havaya ateş eden zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (SK-CGK-
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