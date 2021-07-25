Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

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( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta düğün konvoyunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ırmak kenarına uçtu. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’a bağlı Kızılkavraz köy yolunda meydana geldi. A.S yönetimindeki 60 BG 782 plakalı Toyota marka otomobil sünnet düğünü konvoyunda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak üzerinden geçen bir köprünün bağlantı noktasından şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada araç şoförü, F.A ve G.A yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

