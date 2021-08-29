Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada



- İzmir Ödemiş'te bir düğün konvoyunda, üstü açık arabadan silah atma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesinde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinde silah atılmaya başlandı. Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla an be an kamerayla kaydedildi. Bu sırada silah atma anlar görüntüye yansıdı. (CA-

