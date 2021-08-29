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Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada

Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada

Konvoydan detay

( İZMİR ) İZMİR

Düğün Konvoyu Kamera Gelin Arabası Cep Telefonu 


- İzmir Ödemiş'te bir düğün konvoyunda, üstü açık arabadan silah atma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesinde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinde silah atılmaya başlandı. Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla an be an kamerayla kaydedildi. Bu sırada silah atma anlar görüntüye yansıdı. (CA-
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