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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Düğün dönüşü kaza: Anne ve kızı öldü

Düğün dönüşü kaza: Anne ve kızı öldü

- Adli tıp ve cenaze aracı detay

Jandarma Sparta Cenaze Aracı Ticari Araç Direksiyon 

-- Kazada ölen Hediye Tekin foto ve kaza yerinden çekilen fotoğraflar

( GAZİANTEP )- Isparta’dan düğünden dönen aile Gaziantep’te kaza geçirdi- Kazada anne ve kızı öldü GAZİANTEP

- Batman’dan, Isparta’ya düğüne giden aile dönüş yolunda kaza geçirdi. Kazada anne ile kızı ölürken sürücü ve yanında bulunan yeğeni yaralı kurtuldu. Kaza, Nurdağı İlçesine bağlı Olucak Mahallesi TAG otoyolu Osmaniye -Gaziantep istikameti Şehitler viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta’da katıldıkları düğünden memleketleri Batman’a dönen ailenin içinde bulunduğu 21 BU 633 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücü Mehmet Tayyip Tuğluk’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada sürücü Mehmet Tayyip Tuğluk’un eşi Leyla Tuğluk, ile Hediye Tekin hayatını kaybederken araçta bulunan Büşra Tuğluk ile sürücü yaralı kurtuldu. Kazada hayatını kaybeden anne kızın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından aile teslim edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarmanı kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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