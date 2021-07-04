Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu

-Kazadan geriye kalanlar detay

-Cep telefonu kamerasından olay sonrası görüntüler

-Polis ekipleri detay

-Gençler yerde yatarken detay

-Gençlerin fotoğrafı



( ANTALYA )- Gençlerden geriye ayakkabıları ve elektrikli bisikletin anahtarı kaldı ANTALYA



- Antalya’da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan beri birlikte oldukları ve Yusuf İlker Yavuz’un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. Kazadan geriye ise gençlerden birisinin ayakkabısı ve elektrikli bisikletin anahtarı kaldı. Kaza, dün gece 01.30 sıralarında Akşu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Yavuz (25) ve Mehmet Koç’un (30) bulunduğu elektrikli bisikletle sürücüsü belirlenmeyen 07 APT 607 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç, yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Önce kaçtı, sonra teslim oldu Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S. O (37) olduğu öğrenilen kadın sürücü, saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesinde bulunup teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri, belirtilen adrese giderek sürücüyü yakaladı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yan yana toprağa verilecek Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazelerin sabah saatlerinde alınarak toprağa verilmek üzere Karaman’ın Sarıveriler İlçesi Göktepe Kasabası Çukurbağ Mahallesi’ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluk bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Yavuz’un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki genç arkadaşın ailelerin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi. Gençlerden kaza yerinden geriye ayakkabıları, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmakları kalması yürekleri burktu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

