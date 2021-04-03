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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar

Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar

Durdurulan araç

Polis Polis Denetimi Karya Polis Ekipleri Gori 

-Ekiplerin tutanak tutması
-3 arkadaşın araca binerek uygulama noktasından ayrılması
-Denetimler detaylar

( SAKARYA )- Kısıtlamada polis denetimine takılan 3 arkadaşa tutanak SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye tutanak tutuldu. Düğüne gittiklerini aktaran 3 arkadaş, tutulan tutanak sonrasında uygulama noktasından ayrıldı. Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya’da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdüren polis ekiplerince araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi. Bu esnada durdurulan bir otomobilde bulunan 3 arkadaşa ise tutanak tutuldu. Düğüne gittiklerini ve davetiyesini polis ekiplerine gösteren arkadaşlar tutanaktan kaçamadı. Ekiplerce tutulan tutanak sonrasında arkadaşlar uygulama noktasından ayrıldı. Ekiplerce bölgede yapılan denetimler sürüyor. (BCT-
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