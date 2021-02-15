Duble yolda iki lüks araç çarpıştı: 3 yaralı

-kullanılamaz hale gelen araçlar

-Kazayı gördüklerini belirten vatandaşlar açıklama



( SAKARYA ) - SAKARYA



- Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki lüks aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Karasu İlçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan B.B. idaresindeki 34 AZD 87 plakalı BMW marka otomobil ile Aziziye istikametinden gelmekte olan N.T. idaresindeki 54 DS 8241 plakalı Skoda marka otomobil, kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta tabelalara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüleri N.T. B.B. ve araç içerisinde bulunan L.M.B. isimli 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan üç yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası her iki araçta kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. (EA-



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