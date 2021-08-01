- Dubai Veliaht Prensi Maktum, BAE Hava Sporları Federasyonu Başkanı Neyadi'yi boğulmaktan kurtardı

--Prensin Neyadi’ni kurtarmak için yanına koştuğu anlar



( DUBAİ ) DUBAİ



- Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Sporları Federasyonu Başkanı Nasr Al Neyadi'yi boğulmaktan kurtardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Sporları Federasyonu başkanı Nasr Al Neyadi, Flyboard sporu yaparken dengesini kaybetmesi ile boğulma tehlikesi geçirdi. Neyadi’nin suyun altında kaldığını ve çıkamadığını gören Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Dubai Veliaht Prensi Maktum ve yanındakilerin Neyadi'ni sudan çıkarmak için hızla yanına koştukları görüldü.



