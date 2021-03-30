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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- DSÖ ve AB’den Uluslarası Pandemi Antlaşması için ortak çağrı

- DSÖ ve AB’den Uluslarası Pandemi Antlaşması için ortak çağrı

Michel’in konuşması

Alışveriş Basın Toplantısı Sivil Toplum Uluslararası Özel Sektör 

-Ghebreyesus’un konuşması

( PARİS ) PARİS

- Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, gelecekte yaşanabilecek pandemilere karşı işbirliğinin geliştirilmesi için uluslararası bir antlaşma çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel düzenledikleri ortak basın toplantısında, gelecekte yaşanabilecek pandemilere daha hazırlıklı olmak ve salgınla mücadelede işbirliği için yeni bir Uluslararası Pandemi Antlaşması’nın imzalanması çağrısında bulundu. "Ben yerine biz demeliyiz" Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını, “dünyaya acımasız bir ders” olarak nitelendiren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Hiçbir ülke, hiçbir kıta bir pandemiyi tek başına yenemez. Bu tür durumlar, küresel yaklaşım gerektirir. Ben yerine biz demeliyiz" dedi.
Gelecekte yaşanabilecek salgınlar ve farklı acil durumlara karşı gelecek nesilleri koruyacak daha sağlam bir uluslararası sağlık mimarisi inşa edebilmeyi umduğunu kaydeden Michel, "Bugün uluslararası bir pandemi antlaşması için çağrıda bulunuyoruz. Bu antlaşmada ana hedefimiz, gelecekte yaşanabilecek salgınlara ilişkin daha iyi tahminlerde bulunmak ve salgınları önlemek için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek. Küresel kapasiteler ile dayanıklılığı güçlendirmek, tıbbi çözümlere adil erişim sağlamak ve uluslararası uyarı sistemleri, veri paylaşımını ve en son tıbbi araştırmaları desteklemek" ifadelerini kullandı. DSÖ’nün sorumluluğu Ghebreyesus ise yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası’na dayanacak Pandemi Antlaşması ile uluslararası sistem içinde daha fazla bilgi alışverişi, paylaşılan sorumluluk, şeffaflık ve işbirliği sağlamasının hedeflendiğini belirterek, "Bunu yapmak için kapasitelerimizi ve sistemlerimizi inşa etmek zaman alacak. Uzun yıllar boyunca sürdürülebilir bir siyasi, finansal ve toplumsal taahhüt gerektirecek" dedi.
“Herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığını” hatırlatan Ghebreyesus, küresel olarak Devlet Başkanları, hükümetler, sivil toplum ve özel sektör dahil tüm paydaşlarla birlikte çalışacağını belirterek, "DSÖ’nün, dünya genelinde Covid-19 salgınından çıkarılan derslerin öğrenilmesini sağlamanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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