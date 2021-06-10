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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- DSÖ Avrupa: 'Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz”

- DSÖ Avrupa: 'Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz”

Kluge'nin açıklamaları

( PARİS ) - DSÖ Avrupa: "Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz” PARİS

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da Covid-19 aşılamalarının seviyesinin yetersiz olduğunu ve Covid-19’un Hindistan’da tespit edilen Delta mutasyonunun Avrupa’da ilerlediği konusunda uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da Covid-19’a karşı aşılamaların seviyesinin "bölgeyi yeni bir yükselmeden korumak için" yetersiz olduğu konusunda uyardı. DSÖ verilerine göre, bugüne kadar Avrupa nüfusunun yüzde 30'u bir doz aşı uygulanırken, nüfusun yüzde 17'si ise tamamen aşılandı. Kluge, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla oranların önemli olduğunu, ancak toplum bağışıklığı sağlamak için yetersiz olduğunu ekledi. "Toplum bağışıklığı için yolumuz uzun" Ülkeleri hijyen ve mesafe önlemlerini sürdürmeye ve yabancı ülkelere seyahati kısıtlamaya çağıran Kluge, "Toplum bağışıklığı için yetişkin nüfusun en az yüzde 80'inin aşılamak için yolumuz uzun" ifadelerini kullandı. Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor Vaka ve can kayıplarında düşüş yaşanmasına rağmen Kluge, "Tehlikeden kurtulmaktan çok uzağız" ifadelerini kullanarak, Hindistan'da tespit edilen Delta mutasyonu Avrupa'da ilerlediği konusunda uyardı.
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