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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- DSÖ, AstraZeneca aşısını 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti

- DSÖ, AstraZeneca aşısını 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti

DSÖ açıklama

( PARİS ) PARİS

Yaş Sınırı Ford Hükümet 


- Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Aşı Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu, (SAGE) AstraZenaca/Oxford’un geliştirdiği Covid-19 aşısının 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde acil kullanımı için tavsiye verdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Aşı Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu, (SAGE) AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşının 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde yaş sınırı olmaksızın acil kullanımı için tavsiye verdi. Uzmanlar, aşının birinci ve ikinci dozlar arasında yaklaşık 8 ile 12 hafta aralıklarla iki doz halinde verilmesi gerektiğini açıkladı.
SAGE Başkanı Alejandro Cravioto yaptığı açıklamada, aşının yaşlı insanlarda etkisinin genç insanlarla aynı olması beklendiğini ifade etti.
SAGE, Covid-19’un mutasyonlarının bulunduğu ülkelerde de aşının kullanılmasını tavsiye etti. SAGE, aşının Güney Afrika'daki bir korona virüs mutasyonuna karşı etkinliği hakkında soruların gündeme geldiği durumlarda bile, “kullanımını önermemek için hiçbir neden olmadığını” açıkladı.
Güney Afrika, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu Güney Afrika, yapılan bir deneyin ardından AstraZeneca aşısının ülkede baskın olan korona virüsün mutasyonu karşısında koruma sağlamadığının ortaya çıkması ile aşının kullanımını durdurmuştu. AstraZeneca/Oxford aşısını ilk defa Birleşik Krallık’ta Aralık ayında kitlesel olarak kullanılmıştı. Aşı daha sonra birçok ülkede ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmıştı. Ancak bazı hükümetler, yaşlı insanlar için etkinliği konusunda yeterli veri bulunmaması nedeniyle yalnızca 65 yaşın altındakiler için kullanılması kararı almıştı.
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