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Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı

Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı

drone görüntüsü

( MANİSA )- Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri drone tespit etti MANİSA

Operasyon Hint Keneviri Jandarma Akalan İstihbarat 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan drone kontrollerinde sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök hint keneviri ele geçirildi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Mersindere Mahallesi'nde DSİ Kurutma Kanalı mevkiinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı. Harekete geçen Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT Timi ve İstihbarat Timi ekipleri, sazlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 10 santimetre ile 3 metre arasından değişen 15 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edilirken, kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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