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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada

Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada

Trafik ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetimi

Kırmızı Işık Işık İhlali Trafik Denetimi Emniyet Şeridi Motosiklet Sürücüsü 

-yakalanmamak için kaçan sepetli motosiklet sürücüsünün ters yönde kaçmaya çalışması
-Trafik ekiplerinin onu kovalaması ve yakalanması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da plakasız sepetli motosikleti ile trafik ekiplerini fark ederek ters yönde kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun–Antakya karayolu Karaali Kavşağı drone destekli denetim gerçekleştirdi.Plakasız sepetli motosiklet ile yolculuk yaptığı belirlenen bir sürücü trafik ekiplerini fark ederek ters yönde kaçmaya çalıştığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Ters yönde hızla ilerleyen ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin takibi sonucu ara sokakta kıstırılarak yakalandı.Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali, hurdaya çıkartılan araç ile yolculuk, ters yön ve emniyet şeridi ihlali yapan araçları drone ile tespit eden trafik ekipleri, 40 sürücüye 45 bin 566 lira ceza kesti.
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