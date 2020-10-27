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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Drone ile tespit edildiler nefes kesen operasyonla yakalandılar

- Drone ile tespit edildiler nefes kesen operasyonla yakalandılar

Uyuşturucu satıcılarının otobanda araç yanında alış veriş yaparken drone ile çekilen görüntüleri

Uyuşturucu Kaçak Akalan Narkotik Suç Örgütü 

-Zanlıların araçlarının drone ile tepeden takip edilirken görüntüleri
-Zanlılara ait bir çiftlik evinin drone ile görüntüsü
-Polisin eve operasyon düzenlemesi
-Evdeki şüphelilerin yakalanarak kelepçelenmesi
-Evde narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramalardan görüntü
-Torbalar içerisinde bulunan uyuşturucunun görüntüsü
-Uyuşturucu paketinin bıçakla kesilmesi
-İçinden çıkan uyuşturucu
-Uyuşturucuların görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan şebekenin 7 üyesi, drone ile tek tek tespit edildikten sonra nefes kesen operasyonla yakalandılar MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan şebekenin 7 üyesi, drone ile tek tek tespit edildikten sonra nefes kesen operasyonla yakalandılar. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Tarsus ilçesinde bir uyuşturucu şebekesinin doğu illerinden getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan narkotik polisi, suç örgütü elemanlarını yakın takibe aldı. Suç örgütü organizasyonunu bütün boyutuyla ortaya çıkarmak için şüphelilerin faaliyetlerini ve parçalar halinde yaptıkları satışları haftalar boyunca drone ile takip ederek tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Drone destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda iki ayrı ikamette 18 paket halinde 132 kilogram esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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