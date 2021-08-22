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Drone ile tespit edildiler... Aydos Ormanı’na giriş yasağını ihlal eden alkollü 3 şahsa 2 bin 620 TL ceza
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Drone ile tespit edildiler... Aydos Ormanı’na giriş yasağını ihlal eden alkollü 3 şahsa 2 bin 620 TL ceza

Drone ile tespit edildiler... Aydos Ormanı’na giriş yasağını ihlal eden alkollü 3 şahsa 2 bin 620 TL ceza

ormanlık alan

Para Cezası Ormana Akalan Araç Kullanmak Ormanlı 

-drone denetimi esnasında fark edilen kamyonet
-ekiplerin kamyonetin yanına gelmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Aydos Ormanları’nda, ormanlık alana giriş yasağını ihlal etme konusuyla ilgili emniyet ekiplerince yapılan drone denetimi esnasında orman içinde şüphe çeken bir kamyonet tespit edildi. Ormana giriş yasağını ihlal eden ve alkollü oldukları tespit edilen kamyonet içindeki 3 şahsa toplamda 2 bin 620 TL para cezası kesildi. Sultanbeyli’de Aydos Ormanları üzerine 21 Ağustos günü saat 15.10 sıralarında emniyet ekiplerince “Ormanlık Alana Giriş Yasağını İhlal Etmek” konusu ile ilgili gerçekleştirilen drone denetiminde, orman içinde bulunan kapalı kasa bir kamyonet tespit edildi. Ekiplerin, ormana giriş yasağına karşın ormanda bulunan araca yönelik yaptığı kontrolde araç içinde alkol aldıkları belirlenen 3 şahıs yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsa, 5226 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereği toplam bin 281 TL para cezası uygulanırken sürücü hakkında ise ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi gereğince alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası olmak üzere toplamda 2 bin 620 TL para cezası kesildi. (BC-
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