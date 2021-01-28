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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Drone gören yılkı atları poz verdi

Drone gören yılkı atları poz verdi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kamera Kış Mevsimi Hayvan Irak 

-ATLARDAN GÖRÜNTÜ

( SİNOP -DRONE)- Yılkıların şaşkınlığı kameraya yansıdı SİNOP

- Sinop’ta yılkı atlarının kar altında yiyecek bulmak için verdikleri zorlu mücadele havadan görüntülendi. Drone gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra kameralara adeta poz verdi. Sinop’un Akliman mevkii yılkı atlarının da içinde bulunduğu binlerce yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları yılkı atları için kış mevsimi oldukça zor geçiyor. Sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek ararken drone ile görüntülendi. Üzerlerinde uçan cisme şaşkın şaşkın bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, drone'un kendilerine yaklaşmasıyla önce ürktü ardından kameralara adeta poz verdi. Sürüler halinde dolaşan ve insan görünce ürkerek kaçan atlar, beyaz örtü ve sazların arasında bölgeye de ayrı bir görsel güzellik katıyor. Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Orman işletmesi tarafından da kış aylarında aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.
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