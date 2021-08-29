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Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri

Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri

- Hayvanat bahçesinden görüntü

Aşı Gesi Ziyaretçiler Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-- Ayılardan görüntü
-- Dron görüntüleri
-- Detaylar

( KAYSERİ -DRONE) KAYSERİ

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ziyaretçileri gülümsetti. 153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan ve İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hayvanat bahçesi içerisinde bulunan ayılar ise, kendilerine yaklaşan dronu gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçilerini keyiflendirdi. Ayılar; bazen sağa sola kaçarken, bazen de dronu yakalamak için uygun zamanı kolladı. Öte yandan Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak ise, hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için çeşitli yöntemler uyguladıklarını söyleyerek; "Buradaki hayvanlarımız sadece İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan hayvanlar değil, tropik bölgelerden de gelen hayvanlarımız var. Bunların barınakları, hayvanat bahçemiz kurulurken şartlarına göre yapılmış. Özellikle yaz dönemlerinde hayvanlarımızın sıcaktan etkilenmemesi için serinletme sistemlerini açıyoruz, buzlu kokteyller hazırlıyoruz" dedi.
(TB-
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