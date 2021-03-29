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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

Polis drone ekibi ile denetim detayları

Para Cezası Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Cep Telefonu 

-Drone havada detay
-Drone ve trafik ekipleri anons detay
-Kural ihlalinden yakalanan sürücüler detay
-Ceza yiyen sürücü röportaj

( ADANA ) -- Adana'da, emniyet kemeri takmadığı, cep telefonuyla konuştuğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 78 sürücüye 13 bin 578 TL idari para cezası kesildi ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde drone destekli trafik uygulamasında 78 sürücüye, 13 bin 578 TL idari para cezası uygulandı. Kozan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Irmak Caddesi, TEDAŞ kavşağında drone destekli emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlali denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren hava destekli denetimde, birçok sürücünün emniyet kemeri takmadığı, hareket halindeki araçla cep telefonuyla görüşme yaptığı ve kırmızı ışık kuralına uymadıkları belirlendi. Uygulamada 78 araç sürücüsüne toplam 13 bin 578 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen sürücüler kurallara uyacaklarını söylediler. (BRL-
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