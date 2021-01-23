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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Drone destekli uygulamada 20 kişiye 23 bin lira ceza

Drone destekli uygulamada 20 kişiye 23 bin lira ceza

drone görüntüsü

Polis Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Polis Ekipleri Trol 

-polis ekiplerinin aracı durdurma görüntüsü
-cezai işlem uygulama görüntüsü
-Trafik ekiplerinin denetim görüntüsü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE) DÜZCE

- Düzce'de polis ekiplerince D-655 Karayolu üzerinde yapılan drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 18 araç sürücüsüne 23 bin 107 lira cezai işlem uygulandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu’nda yapılan denetimlerde 157 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin evrakları incelenirken, kısıtlama kapsamında izinli olup olmadıkları da kontrol edildi. Araç sürücülerinin bir çoğunun kısıtlama kapsamında izinli olduğu görülürken, izinsiz olan 2 kişiye 3 bin 469’ar lira ceza uygulandı. Ayrıca 18 araç sürücünse sigorta, muayene ve emniyet kemeri takmama suçlarından 16 bin 169 lira cezai işlem uygulandı. Uygulama kapsamında toplamda 18 araç sürücüsü ve 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplamda 23 bin 107 lira cezai işlem uygulandı.
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