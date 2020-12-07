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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada

- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada

Drone dan korkan çocuğun kaçması

Kamera Amatör 

-Arkasına dönüp bakması
-Kaçmasından detaylar

( MERSİN ) - Drone'dan korkup kaçan çocuk kamerada MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü dronedan korkup kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde amatör bir fotoğrafçı, drone ile bölgeyi havadan görüntülerken, bir çocuğu fark etti. Fotoğrafçı, çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Bu sırada üzerinde dolaşan drone gören çocuk korkup kaçmaya başladı.
Çocuğun, arkasına dönüp bakarak kaçtığı anlar drone kamerası tarafından görüntülendi. (ERY-
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