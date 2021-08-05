Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı



- Sivas’ta kenttin farklı noktalarında drift yapan ve kameralara yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi. Sivas'ta kentin farklı noktalarına aracıyla drift yapan sürücü cep telefonu kamerası ile bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede aracı ve sürücüsünü tespit eden ekipler sürücüye; trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapmak ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı 6 bin 700 lira para cezası uyguladı.

