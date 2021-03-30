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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

Sürücünün drift yaparken görüntüleri

( HATAY )- Sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu HATAY

Sosyal Medya Polis Akalan Trafik Polisi Harekete Geç 


- Hatay’da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.Merkez Antakya ilçesinde Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu. Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y.'ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.
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