Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Drift yaparken motosiklete böyle çarptı

Drift yaparken motosiklete böyle çarptı

Araç sürücüsünün boş yolda drift yapması

Çarpma Anı Trafik Kazası Kamera Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklete çarpması
-Motosikletlinin savrulması
-Araç sürücüsünün yaralının yanına gitmesi
-Çevredekilerin olay yerine koşarak gelmeleri

( MERSİN )- Mersin'de bir otomobil sürücüsünün aracıyla 'drift' yaparken motosiklete çarparak yaralanmalı trafik kazasına karıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi MERSİN

- Mersin'de bir otomobil sürücüsünün aracıyla 'drift' yaparken motosiklete çarparak yaralanmalı trafik kazasına karıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde Muhammed A. yönetimindeki 07 CEU 98 plakalı otomobil, sürücüsünün 'drift' yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyir halindeki Taner Ö. idaresindeki 33 CDA 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç sürücüsüne adli ve idari işlem başlattı. Kaza anı kameralara yansıdı Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araç sürücüsünün 'drift' yaparken motosiklete çarpma anı yer aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement